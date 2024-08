Ruud Vormer legt de vinger op de pijnlijke wonde bij Club Brugge: "Wat wij hadden, dat zie ik nu veel minder"

Het draait bij Club Brugge nog niet goed. Succesvolle jongens uit het verleden weten ook wat er ontbreekt bij blauw-zwart: iemand die de boel op sleeptouw neemt. Verbaal en met zijn acties. Ruud Vormer was de laatste die dat in zich had.

Vormer weet ook dat Club meer venijn nodig heeft. Iemand die koste wat het kost wil winnen. "Eigenlijk zit dat er niet meer in", zegt Vormer in HLN. "Wat wij hadden, dat échte teamgevoel, dat zie ik vandaag veel minder." "Samen je doelen bereiken. Want nu draait het veel meer om het individu. Je ziet dat voornamelijk in het druk zetten. Toen er bij ons iemand gepasseerd werd, dan stond een ander meteen klaar." Iemand die zijn ploegmaats op hun taken wijst en dat heel kordaat doeet, dat is er niet meer. "Brandon (Mechele, red.) durft zijn bekje wel al meer opendoen, maar hij is niet dat type leider. Simon (Mignolet, red.) heeft dat wél, die kan dat, maar als keeper is het nog anders. En ook Hans (Vanaken, red.) doet het meer met zijn voetjes." In het verleden werd er ook al eens een bewuste fout gemaakt om de boel op te stoken en iedereen op scherp te zetten. Zoiets moet een beetje in je zitten", aldus Vormer. "Maar je kan het ook creëren, hoor." "Het begint inderdaad op training. Een gevoel van winnen creëren. Veel spelers zien daar tegenop. Als leider probeer je die daar bij te betrekken. Toen ik arriveerde, was Brandon superrustig. Op het einde ging die veel vaker babbelen en coachen."