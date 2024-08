OFFICIEEL: voormalige speler van Anderlecht met 141 Pro League-wedstrijden kiest voor avontuur in Eerste nationale

Bryan Verboom heeft getekend bij Olympic Charleroi. Hij maakt zo een nieuwe start in de Eerste nationale.

Op 32-jarige leeftijd was Bryan Verboom op zoek naar een nieuwe uitdaging na het einde van zijn avontuur bij Union Hutoise. Hij heeft zijn plek gevonden bij Olympic Charleroi.

Bryan Verboom was ooit een grote belofte bij Anderlecht, waar hij het eerste elftal haalde. Hij trainde zelfs met de A-kern onder leiding van John Van den Brom, toen Milan Jovanovic, Matias Suarez en Dieumerci Mbokani er speelden.

Bryan Verboom maakt een comeback

Maar hij speelde geen enkele officiële wedstrijd bij paars-wit. Hij herpakte zich bij Zulte Waregem (waarmee hij vice-kampioen van België werd) en vervolgens bij Kortrijk, waar hij meer dan 140 Pro League wedstrijden speelde in totaal.

In 2019 bleef de linksback uit Brussel zes maanden zonder club, voordat hij zijn carrière nieuw leven inblies bij RWDM en vervolgens bij La Louvière. Na een avontuur in Zwitserland bij FC Aarau, bleef Verboom opnieuw zonder club, ondanks verschillende tests, waaronder bij Union Namur. Zijn seizoen bij Union Hutoise hielp hem weer op weg, en nu is hij dus in Eerste nationale terechtgekomen.