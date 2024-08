Zware klap voor Standard: uitgaande transfer waar ze op gerekend hadden valt in het water

Geen vijf miljoen in de clubkas om nog transfers te doen. Nathan Ngoy was op weg naar Luton Town, maar door omstandigheden binnen de Engelse club gaat die transfer niet door. Een zware slag voor de sportieve bazen.

De transfer van Ngoy had Standard de nodige miljoenen kunnen opleveren om nog een slag te slaan tijdens deze mercato. Al was trainer Ivan Leko wel niet blij met het feit dat de verdediger verkocht ging worden.

"Normaal gesproken is hij onze beste centrale verdediger en een belofte met een grote toekomst voor zich", liet Leko zich daar eerder over uit. "We hebben niet veel verdedigers en het is ingewikkeld, ook al waren we goed in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen."

Maar wat is er nu juist gebeurd? Binnen de club was er onenigheid over de recrutering en trainer Rob Edwards hakte de knoop door. Hij vindt dat hij genoeg verdedigers heeft en Ngoy dus niet nodig heeft.

Dat heeft ook gevolgen voor de rest van de mercato van Standard. Verdedigers als David Affengruber en Ismaïl Kandouss stonden op het lijstje, maar die pistes worden nu verlaten.

Als er geen centrale verdediger meer vertrekt, zullen de Luikenaars in dat compartiment ook geen versterkingen meer halen. Offensief is er immers wel nog iets nodig. Standard heeft nood aan een scorende spits.