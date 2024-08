Riemer komt met uitleg over alweer matige prestatie Anderlecht en onthult ook extrasportieve reden

Anderlecht won met 1-0 van Dinamo Minsk en gaat door naar de groepsfase van de Europa League. Geruststellend was het echter allemaal niet wat paars-wit op de mat legde. Brian Riemer zag dat ook, maar had verklaringen voor het inzakken.

Riemer was uiteraard wel blij, maar was ook niet blind voor wat er zich afspeelde op het veld. "De eerste 30 minuten waren misschien wel onze beste van dit seizoen. Er was overload op de flanken, met Killian die 'on fire' was. We hadden makkelijk twee keer kunnen scoren."

Maar dat gebeurde niet en Anderlecht bleef ook niet zoeken naar die treffer. "(knikt) In wedstrijden waar de prijs zo extreem hoog is, sluipt er twijfel in het team als je de kansen niet afmaakt. Iedereen die daar (wijst naar het veld) niet gestaan heeft in die omstandigheden kan niet de druk begrijpen die je op dat moment voelt."

"De tweede helft was inderdaad niet meer op hetzelfde niveau als in die beginfase. Na de goal van Amuzu ging het wel weer beter en vond iedereen zijn vertrouwen terug."

De kleedkamer ligt vol aarde

Maar er is nog een probleem. Het veld lijkt alweer verre van ideaal te liggen, iets wat niet voor de eerste keer gebeurt. "Het veld ligt heel moeilijk voor het voetbal dat we willen spelen. We hadden vorig jaar rond deze tijd hetzelfde probleem. Wij willen combinatievoetbal spelen, maar de spelers moeten de bal telkens twee keer raken om hem onder controle te krijgen. Of het leer springt tot aan je kin. Dat moet snel opgelost worden."

Want het is blijkbaar wel erg. In augustus ligt er normaal gezien geen aarde in de kleedkamer omdat het gras zo dik staat. Nu ligt het er vol van. Tegen Leuven was het ook al zo. Voor een team als Anderlecht is dat onze belangrijkste tool. Maar er wordt dag en nacht aan gewerkt."

Het veld, de druk... maar ook bij sommige spelers mag er gerust een tandje bij. "Ja, Dreyer heeft zijn niveau nog niet gevonden en ook bij Dolberg mag het wat meer zijn. Waar ik niet over tevreden was: ik wilde met Yari naast Rits spelen om zo de aanval te kunnen lanceren, maar hij drifte steeds af naar pocket en liep zo in de weg van Dreyer."