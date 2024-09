Bijna vergeten dat hij er nog zat! Anderlecht raakt af van overbodige speler

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht lijkt vandaag afscheid te nemen van Ishaq Abdulrazak. Ja, de Nigeriaanse rechtsback/middenvelder zit nog steeds voor Paars-Wit, maar hij heeft nooit kunnen overtuigen en was niet langer opgenomen in de plannen.

Het probleem is dat hij nog een contract heeft tot 2026 en niemand een transfersom voor hem wil betalen. Hij vertrekt dus weer op huurbasis. En het is opnieuw naar het hoge noorden.

Vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan BK Häcken en nu wordt het Odds BK die de middenvelder zal overnemen voor een seizoen.

De Noorse club heeft een akkoord bereikt met Anderlecht om de middenvelder uit te lenen. Volgens de berichten is de speler al in Skien aangekomen om zijn transfer af te ronden.

Dat is al één speler waar een oplossing voor gevonden is. Jesper Fredberg heeft echter nog werk als hij zijn kern helemaal wil opkuisen. Voor Alexis Flips lijkt Turkije de enige uitweg te zijn, maar de Fransman heeft daar weinig zin in.

En dan is er nog Amadou Diawara. De middenvelder heeft geen enkel zicht op speelminuten, maar er is geen interesse in hem. En hij weegt zwaar op het loonbudget.