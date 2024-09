Hebben de Rode Duivels er op het EK niet alles aan gedaan? Kevin De Bruyne antwoordt

De Rode Duivels spelen vrijdagavond hun eerste interland na het EK. Kevin De Bruyne kwam nog eens terug op het moeilijke tornooi van deze zomer.

De Rode Duivels beleefden niet het EK dat verwacht werd vooraf. Na een zeer moeilijke groepsfase tegen Roemenië, Slowakije en Oekraïne volgde al snel de uitschakeling tegen Frankrijk.

Kevin De Bruyne blikte bij Het Laatste Nieuws nog eens terug. "Het is niet mijn job om het EK te evalueren. Achteraf kan je altijd zeggen dat we tegen Frankrijk aanvallender hadden moeten spelen, maar als die owngoal niet was gevallen, en je wint in de verlengingen, dan had iedereen het plan een topkeuze gevonden."

"Zo relatief is het allemaal. Het is gebaseerd op de uitkomst. Uiteindelijk maak ik me daar niet zo druk in. De bondscoach had vooraf een plan gemaakt en wij hebben dat plan op zich vrij goed gevolgd, maar het resultaat was niet wat we wilden."

Tedesco sloeg onlangs mea culpa. "Ik snap dat de trainer nu de druk van iedereen probeert weg te houden en alles op zich heeft genomen. Dat is iets wat trainers soms doen."

De Bruyne vindt wel dat ze er alles aan gedaan hebben. "Hebben we er niet alles aan gedaan? Ik denk van wel. Maar misschien is Frankrijk kwalitatief gewoon veel beter dan wij. Is dat nu zo moeilijk om toe te geven? Frankrijk was ook niet goed, hé, maar ze zijn kwalitatief wel beter dan wij", besluit hij.