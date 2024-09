San Marino schrijft geschiedenis en waanzinnig record voor CR7: zo verliep de eerste dag van de Nations League

Een avond vol spektakel bij de terugkeer van de Nations League. Cristiano Ronaldo heeft het 900e doelpunt van zijn carrière gescoord, terwijl San Marino heeft zijn eerste overwinning behaalde... in 20 jaar.

België begint vrijdag aan zijn Nations League-campagne, maar donderdag waren er al heel wat clubs die eerder begonnen, en voor spektakel konden zorgen.

Denemarken, met Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg in de basis, evenals Andreas Skov Olsen die inviel, won van Zwitserland met twee assists van Skov Olsen.

Enkele uren later scoorde Cristiano Ronaldo het 900e doelpunt van zijn carrière tijdens de overwinning van Portugal, nog steeds onder leiding van Roberto Martinez, tegen Kroatië (2-1).

900 doelpunten voor CR7, eerste overwinning in 20 jaar voor San Marino

Aan de andere kant speelde Europees kampioen Spanje gelijk in Servië (0-0). In League C won Zweden met Ludwig Augustinsson in de basis (terwijl Gustaf Nilsson op de bank bleef) van Azerbeidzjan, terwijl Noord-Ierland met Isaac Price in de basis won van Luxemburg met Anthony Moris, die zijn positie in het doel goed verdedigde (2-0).

Maar het resultaat van de avond kwam uit League...D. San Marino heeft voor het eerst sinds 2004 een officiële voetbalwedstrijd gewonnen tegen Liechtenstein, 1-0. Slechts één doelpunt, gescoord door Nicko Sensoli, 19 jaar oud, die dus nog niet eens geboren was bij de vorige en... enige overwinning van San Marino in een officiële wedstrijd.