Afgelopen week nog op training met de Rode Duivels, nu belangrijke pion bij de U21: "Zeker niet dat ik me hier te groot voor voel"

De Rode Duivels spelen maandagavond tegen Frankrijk in de Nations League. Maar ook de Jonge Duivels spelen een zeer belangrijk interland tegen Kazachstan in de kwalificaties voor het EK U21.

De Jonge Duivels zouden zich graag plaatsen voor het EK U21. Dat is zeker nog mogelijk, maar dan zullen ze wel stevig hun best moeten doen. Enkel de groepswinnaars en de drie beste nummer twee kwalificeren zich meteen.

De andere landen die tweede eindigden zullen play-offs moeten spelen. Momenteel staan de Jonge Duivels op de derde plaats achter Spanje en Schotland. Tegen Kazachstan zal er dus gewonnen moeten worden.

Matte Smets zal ongetwijfeld op het veld staan. Hij trainde onlangs nog mee met de Rode Duivels, en zat in de voorselectie. "Ik heb nog maar één U21-interland gespeeld, dus het is zeker niet dat ik me hier te groot voor voel", vertelde hij bij HLN.

"Ik was al tevreden dat ik voor het eerst bij de voorselectie van de Rode Duivels zat. Dat was een heel nieuw gegeven voor mij. Ik denk dat Tedesco met Swerts heeft gesproken en ze samen hebben gekeken naar wat de beste keuze voor mij was. Voor mij is het allemaal prima. Ik ga mij 100 procent geven bij de U21", besluit hij.