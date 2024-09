Mo Salah komt met héél groot nieuws naar buiten: "Dit is mijn laatste seizoen!"

Mo Salah is de nieuwe voetbaljaargang met Liverpool FC uitstekend gestart. De 32-jarige Egyptenaar is erop gebrand om van dit seizoen een Grand Cru te maken. En daar heeft hij een reden voor.

Na drie speeldagen prijkt Liverpool FC aan de leiding in de Premier League met negen punten uit drie wedstrijden. Enkel Manchester City kan eenzelfde perfect rapport voorleggen.

The Reds eindigden vorig seizoen op een derde plaats na City en Arsenal FC. Eigenlijk deed Liverpool nooit echt mee voor de titel. En daar wil Mo Salah verandering in brengen.

© photonews

Meer zelfs: de Egyptenaar heeft een héél goede reden om de prijzenkast op Anfield Road te helpen bijvullen. Na dit seizoen zal hij het shirt van Liverpool immers niét meer dragen.

"Het is mijn laatste jaar bij Liverpool", bevestigt Salah de geruchten bij Sky Sports. "Ik wil er van genieten en niet te veel nadenken over wat er komen gaat. Ik hoop dat we een héél speciaal jaar tegemoet gaan."

Trekt Mo Salah na het seizoen naar het Midden-Oosten?

Het contract van Salah loopt aan het einde van het seizoen af. Het is geen geheim dat de Egyptenaar tal van (lucratieve) aanbiedingen uit het Midden-Oosten in de schuif heeft liggen.