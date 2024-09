Onwaarschijnlijk, maar wél realiteit: 'Carrasco zag lucratieve zomertransfer in het water vallen door... vete tussen twee voorzitters'

Yannick Carrasco voetbalt (tot nader order) in het shirt van Al Shabab FC. De Rode Duivel zag een transfer naar Al Ittihad Club in het water vallen. En eigenlijk is de winger het slachtoffer van een rel tussen beide voorzitters.

Loay Mashabi stak het vuur aan de lont door de transfer van Yannick Carrasco in primeur aan te kondigen. "Hij komt voor ons voetballen", liet de voorzitter van Al Ittihad Club een tweetal weken geleden weten aan de plaatselijke media.

"We hebben een akkoord gesloten met Al Shabab FC", citeren we de woorden van Mashabi. "Enkel het akkoord van Carrasco ontbreekt nog. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat geen probleem zal vormen."

© photonews

Enig probleem: Mashabi was aan het pokeren. De gesprekken tussen Al Ittihad en Al Shabab geraakten niet op snelheid. De voorzitter hoopte om zijn concullega met de rug tegen de muur te zetten. Niets was echter minder waar.

Mohammed Al-Munjam reageerde door de stekker uit de onderhandelingen te trekken. "Carrasco is onze realiteit en voor hen is hij slechts een droom", reageerde de voorzitter van Al Shabab gevat.

Kan Yannick Carrasco alsnog een transfer maken?

Carrasco heeft nog een contract tot medio 2027 bij Al Shabab. Ook in Saoedi-Arabië is de transfermarkt inmiddels gesloten. Een transfer zit er voor de 78-voudig Rode Duivel (voorlopig) niet in.