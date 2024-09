Toch ook goed nieuws van bij de nationale ploegen: "Een pluim voor hen"

De jonge Duivels hebben hun opdracht in de EK-voorronde tegen Kazachstan met succes volbracht. Ze wonnen overtuigend met 0-3 en blijven zo in de race voor een rechtstreeks ticket naar het EK in Slovakije.

Het team van bondscoach Gill Swerts maakte indruk met doelpunten van Sylla, Sardella en invaller Mokio. Sylla zorgde voor een vroege voorsprong door een aanval van Fofana af te maken, terwijl Sardella de marge vergrootte voor de rust.

De jonge Belgen hadden de controle over de wedstrijd en hielden Kazachstan goed in bedwang. Bondscoach Swerts was tevreden met de prestatie van zijn team, ondanks de moeilijke omstandigheden: "Het veld lag er hard en glad bij, wat de controle bemoeilijkte."

Hij benadrukte dat de ploeg, in tegenstelling tot de heenwedstrijd, dit keer de kansen wel wist te benutten. "Na 20 minuten konden we de lijnen breken en onze flanken bereiken van waaruit telkens het gevaar kwam."

In de tweede helft lieten de Belgen nog enkele kansen onbenut, maar de 16-jarige invaller Mokio maakte de overwinning compleet met een fraaie volley in blessuretijd. Swerts was trots op zijn verdediging en omschakeling: "Ik moet zeker een pluim aan de verdediging geven want we gaven weinig grote kansen weg."

"Onze omschakeling was goed en iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd." Hij sloot af met: "Missie volbracht. De tweede plaats blijft ons doel."

Met deze vijfde overwinning in de campagne staan de Belgen nu op de tweede plaats met 16 punten. De laatste twee wedstrijden, tegen Schotland en Hongarije in oktober, zijn cruciaal voor de Belgische beloften. Swerts hoopt vooral de eerdere thuisnederlaag tegen Schotland recht te zetten en de tweede plek veilig te stellen voor een rechtstreeks EK-ticket.