KRC Genk-coach Thorsten Fink ziet dat een van zijn spelers er helemaal voor wil gaan: "Hij is opengebloeid na het vertrek van Zeqiri"

KRC Genk neemt het zaterdagnamiddag op tegen Cercle Brugge. Coach Thorsten Fink heeft opgemerkt dat een van zijn spitsen enorm goed bezig is sinds het vertrek van Andi Zeqiri.

KRC Genk mag zaterdag op bezoek bij Cercle Brugge. De Limburgers gingen met een 9 op 9 de interlandbreak in en willen hun goede reeks verderzetten.

Na de zomermercato zijn er toch enkele wijzigingen belangrijke wijzigingen te noteren bij Racing Genk. Zo vertrok Andi Zeqiri bijvoorbeeld naar Standard. Hij wordt uitgeleend.

Verder werden er een aantal spelers verkocht. Mike Penders en Bilal El Khannouss brachten het meeste geld op, maar ook Mark McKenzie, Matias Galarza, Maarten Vandevoordt, Alieu Fadera en Anouar Ait El Hadj werden verkocht.

"Om gezond te blijven, moet deze club bepaalde uitgaande transfers doen", wist coach Thorsten Fink te vertellen op zijn persmoment volgens Het Belang van Limburg.

"Tegelijkertijd hebben we een jonge, gretige en talentvolle spelersgroep kunnen samenhouden. Eentje, die niet te breed is, waardoor iedereen weet dat hij speelkansen kan afdwingen."

Als voorbeeld gebruikt hij Hyeon-Gyu Oh. De spits zal nu meer kunnen spelen na het vertrek van Zeqiri. "Ik merk bijvoorbeeld dat Oh is opengebloeid na het vertrek van Zeqiri. Hij toont steeds meer zijn kwaliteiten op training, dat geeft ons extra opties in de aanval."