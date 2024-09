Liverpool-ster treedt De Bruyne bij: "Misschien vinden ze onze mening niet belangrijk"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Liverpool-doelman Alisson heeft kritiek geuit op het overvolle speelschema in het topvoetbal. Een dag voor de start van de uitgebreide Champions League benadrukte hij dat spelers genegeerd worden, terwijl het aantal wedstrijden blijft toenemen.

Volgens Alisson wordt er niet naar hun mening geluisterd, ondanks de groeiende frustratie onder voetballers. “Niemand vraagt ons wat we vinden van al die extra wedstrijden,” zei hij voor de uitwedstrijd tegen AC Milan.

Ook Kevin De Bruyne trok al verschillende keren aan de alarmbel. "Misschien vinden ze onze mening niet belangrijk, maar iedereen weet hoe we erover denken. We zijn het allemaal een beetje zat." Dit seizoen kan Liverpool tot zestig wedstrijden spelen, terwijl ze vorig jaar 58 keer in actie kwamen.

Alisson gaf aan dat hij begrijpt waarom er meer wedstrijden worden toegevoegd, gezien de belangen van media, tv-zenders, UEFA, FIFA en competities zoals de Premier League.

"We zijn niet dom. We snappen dat mensen meer wedstrijden willen, maar het zou goed zijn als alle betrokkenen, inclusief de spelers, samen om tafel gaan zitten om naar iedereen te luisteren."

De Braziliaan, die afgelopen seizoen meer dan veertig wedstrijden speelde, benadrukte dat vermoeidheid de prestaties beïnvloedt. "Als je uitgeput bent, kun je niet op topniveau spelen. Ik wil altijd mijn beste voetbal laten zien, maar op dit moment lijkt er geen oplossing in zicht voor dit probleem in het voetbal."