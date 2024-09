Marc Degryse laat zich uit over kansen van Club Brugge in de Champions League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Champions League-campagne van Club Brugge wordt woensdagavond op gang getrapt tegen Borussia Dortmund. Marc Degryse schat de kansen van blauw-zwart op het kampioenenbal in.

Borussia Dortmund trekt woensdagavond naar het Jan Breydelstadion. Daarmee wordt de Champions League geopend voor Club Brugge.

Marc Degryse ziet dat er mogelijkheden zijn, al moet blauw-zwart dan vooral op verplaatsing gaan presteren. "Verschillende simulaties toonden aan dat 8 punten zouden moeten volstaan om bij de eerste 24 in het klassement te eindigen", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Om dat te behalen, denk ik dat het voor Club vooral op verplaatsing zal moeten gebeuren. De uitwedstrijden tegen Sturm Graz en Celtic zijn ‘must wins’", gaat hij verder. "Als ze dan nog thuis, weliswaar tegen vier kanjers (Borussia Dortmund, Juventus, Aston Villa en Sporting CP, n.v.d.r.) eens een punt kunnen pakken of zelfs stunten, dan is doorstoten zeker realistisch."

In het voetbal kan altijd alles, dat is al meer dan genoeg bewezen. Als Club op zijn beste niveau presteert en het nodige geluk heeft, is er wel wat mogelijk volgens Degryse.

"Twee jaar geleden had ook niemand gedacht dat Club zich zou kwalificeren voor de knock-outfase. Wel, sindsdien is Club zeker niet slechter geworden. Integendeel. Maar ze zullen natuurlijk zelf nooit onder hun beste niveau mogen zakken om een kans te maken. En af en toe een tikkeltje geluk nodig hebben."