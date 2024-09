AS Roma kent geen genade voor clublegende: Alexis Saelemaekers ziet coach na vier speeldagen al ontslagen worden

Vier speeldagen na het begin van de Serie A is Daniele De Rossi niet langer coach van AS Roma. De Italiaanse coach mocht al snel zijn koffers nemen.

Alexis Saelemaekers vervolgde zijn carrière bij AS Roma, na een sterk seizoen bij Bologna. De Rode Duivel zou geen nieuwe kans krijgen bij AC Milan. Op dit moment geblesseerd, heeft Saelemaekers onlangs wel een succesvolle enkeloperatie ondergaan.

In de Italiaanse hoofdstad werd hij getraind door Daniele De Rossi die in januari hoofdtrainer van de club werd na maar liefst 616 (!) professionele wedstrijden voor de Giallorossi.

Na een moeilijk einde van vorig seizoen, zou de voormalige middenvelder Roma moeten helpen om weer bovenaan te eindigen en opnieuw voor de topposities te strijden.

Maar de seizoensstart van de club uit de hoofdstad heeft absoluut niet aan de verwachtingen voldaan. Na vier wedstrijden heeft Roma drie punten (drie gelijke spelen) behaald en heeft dus nog steeds geen enkel succes geboekt sinds de hervatting.

Roma van Alexis Saelemaekers neemt al afscheid van Daniele De Rossi

Het bestuur van AS Roma heeft geen tijd verloren en kondigde aan dat Daniele De Rossi per direct ontheven is van zijn taken als hoofdtrainer, op woensdagochtend.

"De beslissing van de club is genomen in het belang van het team, om snel het gewenste pad te kunnen hervatten, nu het seizoen nog maar net begonnen is."

"Aan Daniele, die altijd welkom zal zijn bij de Giallorossi, een oprecht dankwoord voor het werk dat de afgelopen maanden met passie en toewijding is verricht", noteert de club, die de naam van zijn opvolger nog niet heeft bekendgemaakt in een persbericht.