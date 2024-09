Kompany vertelt hoe het is om een kleedkamer met sterren te managen: "Zet vijftien kegels op een veld, laat ze lopen en... dat zal gebeuren"

Vincent Kompany heeft zijn start als coach van Bayern München niet gemist. Onze landgenoot bewijst dat de twijfel ongegrond was. En ook met zijn (ster)spelers kan hij probleemloos om.

"Er was ook binnen de club twijfel over Vincent Kompany", dropte Max Eberl (sportief directeur van Bayern München, nvdr.) een bommetje. "Hij was een vraagteken voor Bayern. Kon ik de club een coach geven die nog drie jaar aan de slag was én net was gedegradeerd uit de Premier League?"

Maar dat was niet alles. In Duitsland was er eveneens twijfel over Kompany als people manager. Hij had namelijk nog op het veld gestaan met spelers als Thomas Müller, Harry Kane en Manuel Neuer.

© photonews

"Maar daar had ik zelf geen enkel moment schrik voor", haalt Kompany de schouders op bij VTM Nieuws. "Ik wil eventjes een mythe uit de wereld helpen: topspelers zijn helemaal geen moeilijke mensen. Integendeel."

Kompany sleurt er meteen een voorbeeld bij. "Zet vijftien kegels op het veld en vraag aan de spelers om er vijf keer rond te lopen. Wel, de topspelers zullen het meteen doen. En dat is net het verschil tussen een topper en een middelmatige speler."

Wat is het geheim van Vincent Kompany om de Beierse kleedkamer te managen?

"Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat er geen werk meer is bij een Europese topclub zoals Bayern München", besluit Kompany. "Uiteindelijk moet je als coach een verhaal brengen en moeten de spelers overtuigd worden."