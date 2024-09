Meer dan 5 reddingen per wedstrijd: Davy Roef legt zijn succes van dit seizoen(sbegin) uit

KAA Gent staat na zeven speeldagen negende in de stand met tien punten. Als ze de inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge kunnen winnen, dan springen ze wel virtueel naar een gedeelde tweede plaats.

Voorin zijn er voorlopig de nodige problemen bij de Buffalo's, die op zes wedstrijden amper negen doelpunten scoorde en het in verschillende wedstrijden nog steeds moeilijk heeft om de efficiëntie aan te wenden.

Achteraan staat het echter wel als een huis. Met dank vooral aan doelman Davy Roef, die al heel wat reddingen heeft weten te volbrengen en daarmee heel wat indruk aan het maken is tot dusver. Gent slikte nog maar vijf goals.

Davy Roef x Colin Coosemans bij de Rode Duivels. Who says no ❓ pic.twitter.com/Fd6fsHSSoQ — Start Dean-Surdez 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇭 (@Tobiasiuu) September 17, 2024

Enkel Standard (drie tegendoelpunten) heeft tot op heden een betere verdediging. Straffe cijfers dus van Roef, die al meermaals de man van de match was. "Ik mag niet klagen van mijn seizoensbegin", aldus de goalie. Met 5,5 reddingen per wedstrijden doet niemand beter in de Belgische competitie.

Kan snel keren

"Ik krijg het vertrouwen en mocht al veel wedstrijden spelen. Het is ook een andere manier van werken, met de nieuwe trainer en de nieuwe keeperstrainer. De nadruk op het fysieke is groot, maar we doen ook interessante oefeningen."

"Er zijn veel moderne oefeningen bij. Sommige had ik in mijn carrière nog niet vaak gezien en zijn dus vrij nieuw voor mij. Ook de een-op-eensituaties worden benadrukt. Dat is al nuttig geweest dit seizoen. Ik ben blij hoe het nu gaat, maar weet dat het snel kan keren."