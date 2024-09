Heeft KAA Gent een probleem met zijn spits? Wouter Vrancken heeft duidelijke mening

Andri Gudjohnsen kwam voor 2,9 miljoen euro over van Lyngby naar KAA Gent. Tot op heden hebben ze bij de Buffalo's nog niet echt van hem kunnen genieten. Het begon goed met een doelpunt in de eerste competitiewedstrijd, maar daarna viel het stil.

Hij begon met een doelpunt in Kortrijk en toonde zich in de eerste weken veelvuldig aan coach Wouter Vrancken. Maar na twaalf mogelijke wedstrijden speelde hij ondertussen al 708 minuten in tien wedstrijden.

Meer dan één doelpunt scoorde hij tot op heden nog niet voor KAA Gent. Daarmee heeft hij nog niet te veel kunnen laten zien. De supporters morden al een paar keer, zeker na een gemiste strafschop onlangs.

Géén probleem Gudjohnsen

En ook tegen KV Mechelen liet hij opnieuw van zich spreken, door een knoert van een kans voor de neus van Noah Fadiga heel ver naast te trappen. Stilaan toch een probleem met de IJslander? Wouter Vrancken sust.

"Of er oplapwerk nodig is bij Andri Gudjohnsen? Hij wilde hard werken voor de kentering van hem. We hebben heel lang met hem gepraat. Als het niet lukt met doelpunten, moet je vertrouwen halen uit de basisdingen."

Gewoon een heel goede speler

"Je job doen in het verdedigende bijvoorbeeld, dan kan je ook groeien in het vertrouwen als je de bal wél hebt. In balverlies zag ik het hem wél doen, met een paar goede intercepties."

"Stap voor stap moet hij die stappen terug zetten. Het publiek komt ook met positieve reacties als hij negatieve druk zet. Hij is gewoon een hele goede speler."