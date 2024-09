Nog steeds enkele spelers buiten strijd bij Standard, Ivan Leko ook bijzonder mysterieus over 'geheime' blessure

Na hun overwinning in Dender hebben de Rouches de kans om hun vooruitgang, vooral op offensief vlak, te bevestigen met de ontvangst van Union op vrijdag. Ivan Leko sprak op donderdag de pers toe.

Zeven dagen na hun overwinning op het veld van Dender, zal Standard voor het eerst sinds 25 augustus het veld van Sclessin weer betreden met de komst van Union Saint-Gilloise.

Een wedstrijd waarvoor Ivan Leko nog steeds Souleyman Doumbia en Boli Bolingoli moet missen, zoals de Kroatische coach bevestigde tijdens de persconferentie op donderdag.

Enkele kleine pijntjes, maar niets ernstigs bij Standard

Er is echter twijfel over de conditie van Dennis Eckert Ayensa. De aanvaller kwam licht geblesseerd over van Union, neemt deel aan de groepstraining, maar is nog niet op 100%. "Hij zal een belangrijke speler voor ons zijn", verzekert Leko.

De Kroaat wierp een lichte schaduw tijdens zijn wekelijkse speech. "Het was een goede trainingsweek, maar we hadden enkele kleine fysieke problemen. Geen paniek, er is echt niets ernstigs", zei Leko. Het was onmogelijk om te weten over welke speler T1 sprak, aangezien hij er niet meer over wilde zeggen. Misschien zal er een verrassende afwezigheid zijn op het wedstrijdblad, uit voorzorg?

In ieder geval zal Ivan Leko, net als tegen Dender, zijn Standard in een 3-5-2 formatie opstellen, in plaats van de 3-4-3 zoals aan het begin van het seizoen. "Beide teams zullen waarschijnlijk in hetzelfde systeem spelen, we kennen de sterke en zwakke punten ervan. We spelen tegen een nieuw team, dat veel spelers heeft verloren en een nieuwe coach heeft. Ze hebben interessante transfers gedaan, maar elke coach heeft tijd nodig om zijn methode te implementeren."

"Aan onze kant verliezen we natuurlijk een middenvelder wanneer we met twee aanvallers spelen. We verliezen mogelijkheden in balbezit, maar winnen aan verticaliteit en aanwezigheid in het strafschopgebied."

Op het veld van Dender moest Isaac Price plaatsmaken door dit systeem te veranderen en begon hij op de bank. "Dat was geen boodschap aan hem, maar aan het hele team. Als spelers in vorm zijn, moeten ze spelen. In mijn hoofd is Isaac nog steeds een basisspeler, het maakt niet veel uit als hij op de bank begint. Een speler die drie maanden op de bank zit, dat is een ander verhaal" concludeerde Ivan Leko.