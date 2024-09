Vanaf vandaag te zien: docuserie rond Thibaut Courtois die zijn zachte kant laat zien: "Ik keek naar mijn familie en zei: 'Ik heb het gedaan'"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De vierdelige reeks The Return of the Number 1 over Thibaut Courtois wordt vanaf vrijdag 20 september beschikbaar op Amazon Prime Video.

Deze langverwachte documentaire biedt een diepgaande blik op de carrière van de topkeeper, met exclusieve beelden van enkele van de belangrijkste momenten uit zijn loopbaan, vooral het afgelopen seizoen vol hoogte- en dieptepunten. De kijkers kunnen zich verheugen op een unieke inkijk in het leven van de ster, zowel op als naast het veld.

Een van de centrale momenten in de documentaire is het verhaal van Courtois' blessure in maart, waarbij hij zijn meniscus scheurde. "Ik voelde een 'klak', iets dat niet klopte en dacht: 'Dit kan niet waar zijn'", vertelt hij.

De camera's leggen dit tragische moment vast en volgen de keeper tot in het ziekenhuis, waar zijn vrouw Mishel Gerzig voortdurend aan zijn zijde blijft. Deze persoonlijke beelden geven een nieuwe dimensie aan het verhaal van de Belgische keeper, die openhartig spreekt over de moeilijkheden die hij heeft doorstaan.

De documentaire toont ook veel intieme beelden uit het privéleven van Courtois. Er worden momenten gedeeld zoals de aankondiging van de zwangerschap van zijn vrouw, de babyshower en familietaferelen met hun kinderen Adriana, Nicolas en de pasgeboren Ellie. Deze scènes tonen een zachtere kant van de keeper, en laten zien hoe belangrijk familie voor hem is in zowel goede als moeilijke tijden.

Een ander hoogtepunt in de reeks is Courtois' succesvolle comeback na zijn blessure. Na zijn eerste wedstrijd tegen Cadiz wordt hij door zijn ploeggenoten, onder wie Dani Carvajal, Toni Kroos en Luka Modric, met felicitaties overladen. De documentaire eindigt met Courtois' memorabele prestatie in de Champions League-finale tegen Dortmund.

"Ik had de bal in mijn handen, draaide een beetje naar de zijkant voor een lange uittrap en toen blies de scheidsrechter," herinnert hij zich. "Ik gooide de bal weg, keek naar mijn familie en zei: 'Ik heb het gedaan'. Het was een heel speciaal moment."