Frustratie bij Union na nieuw gelijkspel tegen Standard: "Met meer efficiëntie denk ik dat we bovenaan in het klassement zouden staan"

Anthony Moris was gefrustreerd na Standard - Union. De vicekampioen domineerde de wedstrijd in Sclessin, maar slaagde er opnieuw niet in om te scoren. Een vaststelling die zich week na week herhaalt.

De stemming was waarschijnlijk beter in de kleedkamer van Standard dan in die van Union op vrijdagavond. De vice-kampioen domineerde de wedstrijd op Sclessin, maar vergat opnieuw te scoren. Na de wedstrijd heerste teleurstelling bij Anthony Moris, bij ons aan de microfoon.

"We zijn gefrustreerd, dit is een opeenstapeling sinds het begin van het seizoen. In het spel waren we duidelijk beter dan Standard. Dat was het geval tegen Anderlecht, Sint-Truiden en in andere wedstrijden. Maar het probleem is dat we niet scoren, ik denk dat we bovenaan het klassement zouden staan met meer efficiëntie. De inhoud van ons spel is bemoedigend, maar we moeten meer efficiënt zijn."

"Soms, in een seizoen, heb je een soort 'panne' die je niet kunt verklaren. Deze wedstrijd geeft ons veel vertrouwen, we zien naar welke speelstijl we willen evolueren, en de prestatie tegen Antwerp was niet helemaal slecht. Daar moeten we op voortbouwen, maar het uiteindelijke doel is om één doelpunt meer te maken dan de tegenstander."

Toch ontbreken de individuele kwaliteiten niet bij Union. Mohammed Fuseini was erg sterk, Franjo Ivanovic was de gevaarlijkste speler bij Union, Rasmussen en Castro-Montes probeerden het ook. Tevergeefs.

"Het gaat om verlangen, mentaliteit, om de wil om de tegenstander te verslaan, op een positieve manier. En we weten dat wanneer we ons echt focussen op iets, dat misschien wel de beste manier is om uitstel te voorkomen. We hebben de aanvallers verteld dat ze een goede wedstrijd hebben gespeeld, ze hebben hard gewerkt voor het team."

Voor Union, net als voor Standard, ligt momenteel het positieve punt in de verdediging. Anthony Moris hield voor de vijfde keer in acht wedstrijden zijn doel schoon, mede dankzij de goede collectieve prestatie van zijn verdediging.

"Deze statistieken zijn erg goed, vooral omdat we een paar wedstrijden zonder Burgess hebben gespeeld. We hebben heel weinig kansen weggegeven tegen een Standard dat op ons aasde, dat toont aan dat er momenteel goede dingen gebeuren", concludeerde de doelman van Union.