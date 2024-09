Trainer Antonio Conte heeft duidelijke boodschap over Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is bij Napoli herenigd met Antoio Conte. Het is nog eventjes wachten tot Big Rom helemaal zal renderen.

De topmatch in de Serie A tussen Juventus en Napoli eindigde zaterdag op een scoreloos gelijkspel. Ook Romelu Lukaku kon geen al te grote indruk nalaten.

Na 70 minuten spelen werd onze landgenoot vervangen. Trainer Antonio Conte had in zijn nabespreking van de wedstrijd veel aandacht voor Lukaku.

De voorlinie liet het duidelijk afweten tegen Juventus. “We moesten beter gebruikmaken van de kansen die we gecreëerd hebben”, zei Conte. “Ik vind dat we beter hadden kunnen doen in de zone van de waarheid.”

Lukaku kwam pas laat aan bij Napoli en dat zie je voorlopig ook nog altijd aan zijn spel. Hij schrapte heel bewust de interlandbreak om verder te werken bij Napoli, maar de weg is duidelijk nog lang.

“Romelu is nog niet in vorm, of in ieder geval nog niet in de vorm die ik verwacht van hem. Maar hij arriveerde natuurlijk als één van de laatsten”, klonk het nog.