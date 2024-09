Nu al opvallend nieuws in trainersvraagstuk Anderlecht: 'Hubert blijft bij de A-kern'

Jesper Fredberg is op zoek naar een nieuwe trainer voor RSC Anderlecht. En die zoektocht zou wel eventjes kunnen duren.

Anderlecht zal geen overhaaste beslissing nemen bij de keuze van een nieuwe trainer. Volgens Het Laatste Nieuws blijft David Hubert al zeker tot aan de volgende interlandbreak hoofdtrainer van paarswit.

Vandaag zou er volgens de krant intern een lijstje met mogelijke kandidaten om Brian Riemer overlopen en besproken worden. Er zou ook een keuze van de absolute topprioriteit gemaakt worden.

De druk op CEO Sports Jesper Fredberg wordt groter, zeker na de tegenvallende zomermercato en het feit dat hij Brian Riemer altijd maar bleef verdedigen, ook al faalde zijn landgenoot. Een nieuwe misstap kan hij zich niet permitteren.

Eén ding zou ook al zeker zijn. Wie de nieuwe trainer ook wordt, David Hubert geniet het nodige vertrouwen en zal ook na de aanstelling van een T1 deel blijven uitmaken van de trainersstaf van de A-kern van Anderlecht.

Tot de interlandbreak worden er nog vier wedstrijden afgewerkt. In de competitie zijn Dender en Standard de tegenstanders, in de Europa League is dat Ferencvaros en Real Sociedad. Op 18 oktober zou de nieuwe coach de match tegen Beerschot moeten leiden.