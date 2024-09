Ballon d'Or wordt pas volgende maand uitgereikt, maar... 'ploegmaat van Thibaut Courtois werd al geïnformeerd dat hij hem zal winnen'

Op 28 oktober wordt de Ballon d'Or uitgereikt in Parijs. In Spanje zijn ze er echter al zeker van dat Vinicius Junior nu al weet dat hij de prijs in ontvangst mag nemen.

Ieder jaar wordt de Ballon d'Or uitgereikt aan de beste voetballer ter wereld. De prijs wordt gegeven aan de speler die het afgelopen seizoen (let op: niet kalenderjaar) het beste presteerde. De UEFA zal voor de eerste keer het evenement mee organiseren. France Football blijft wel 'baas' over de prijs en het stemmen. Zo'n 100 journalisten mogen hun stem uitbrengen. Maar op dinsdag kwam er plots wel heel verrassend nieuws naar buiten. Volgens het Spaanse medium Marca zou Vinicius Junior, ploegmaat van Thibaut Courtois bij Real Madrid, al geïnformeerd zijn geweest dat hij de prijs zal willen Opmerkelijk, aangezien de Ballon d'Or pas op 28 oktober wordt uitgereikt. Vinicius werd sowieso al wel als één van de favorieten gezien. Van de 30 genomineerden voor de prestigieuze prijs, zijn er maar liefst 7 van Real Madrid. Ook Jude Bellingham en Dani Carvajal worden als favorieten beschouwd.





