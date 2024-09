Dreigt KV Kortrijk zijn mirakelcoach te verliezen? Vincent Tan heeft andere plannen met Freyr Alexandersson

KV Kortrijk dreigt zijn coach Freyr Alexandersson te verliezen aan Cardiff City, nadat de Welshe club afgelopen weekend hoofdtrainer Erol Bulut ontsloeg. Cardiff, dat evenals Kortrijk in handen is van de Maleisische eigenaar Vincent Tan, presteerde teleurstellend in de Engelse Championship.

Cardiff City bengelt helemaal onderaan met slechts één punt uit zes wedstrijden. De naam van Alexandersson, die eerder heeft aangegeven te dromen van een kans bij Cardiff, wordt nu in verschillende media genoemd als mogelijke opvolger. In mei liet Alexandersson, die vorig seizoen Kortrijk met succes in de Belgische Jupiler Pro League hield, al doorschemeren dat hij ambitie heeft om ooit Cardiff te coachen. Nu, met de vacante positie bij de Welshe club, lijkt die mogelijkheid werkelijkheid te kunnen worden. Alexandersson heeft tot nu toe een degelijke start gemaakt met Kortrijk dit seizoen, dat momenteel op de 14e plaats staat met acht punten uit acht wedstrijden. Mocht hij voor Cardiff kiezen, dan zou het vertrek van de IJslandse trainer een grote impact kunnen hebben op de West-Vlaamse club, die net op zoek is naar stabiliteit in de competitie. De komende dagen zullen cruciaal zijn, aangezien Cardiff haast zal maken met de aanstelling van een nieuwe coach. Voor Kortrijk zou het vertrek van Alexandersson een tegenvaller zijn, maar het is duidelijk dat zijn naam nu op de radar staat van andere clubs, mede dankzij zijn prestaties in België.