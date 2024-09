Een trainersroute die Anderlecht koste wat het kost moet vermijden? "Supporters willen niet dat de club FC Kopenhagen wordt"

Anderlecht zal de tijd nemen om na te denken over de benoeming van zijn nieuwe trainer. Sommige geanalyseerde profielen zorgen wel al voor wrevel.

De supporters van Anderlecht zijn gehoord met het ontslag van Brian Riemer. Het is nu afwachten of de identiteit van zijn opvolger bij hen past... en wanneer die zal worden aangekondigd. Op dit moment zijn verschillende namen genoemd. Volgens Alex Teklak moet de toekomstige coach in ieder geval aan een zeer specifieke voorwaarde voldoen.

Hij analyseerde het gewenste profiel voor de RTBF: "Er is een winnaar nodig, met een onbetwiste legitimiteit. De volgende coach mag niet bekritiseerd worden om zijn keuzes. Het tegenovergestelde van Riemer, die anoniem en zonder legitimiteit aankwam".

De naam van Kasper Hjulmand, voormalig bondscoach van Denemarken, is genoemd: "Dat zou een goede, interessante keuze zijn, maar de huidige context is delicaat. De supporters zullen gevoelig zijn voor de nationaliteit van de coach. Ze willen niet dat Anderlecht FC Kopenhagen wordt. Voor de supporters is het beter om een breuk te markeren. Want bij mislukking zal de nationaliteit van Hjulmand als een boemerang terugkeren naar de leiders".

Verschillende vakjes aan te vinken

Mark van Bommel is ook genoemd: "Hij heeft nog geen contact gehad met de Anderlechtse leiding, maar staat open voor een nieuw avontuur in België. Hij vindt het belangrijk dat Anderlecht het Belgische Ajax is," legt journalist Pieter-Jan Calcoen uit.

Maar ook hier is het nog lang niet zeker: "Hij komt niet zonder garanties. Van Bommel verdiende meer dan een miljoen euro bij Antwerp. Hij zal vandaag de dag nog duurder zijn. Een goede coach kost veel geld," vervolgt hij.

Zou het voor Anderlecht interessant zijn om te kijken naar een profiel dat minder in de schijnwerpers staat? Thomas Letsch, voormalig coach van Vitesse Arnhem en VFL Bochum, wordt ook genoemd: "Het is een betaalbare naam, minder opvallend, maar ik heb goede geluiden gehoord over zijn werk. In ieder geval is de lijst van kandidaten lang en de leiding wil de tijd nemen om de juiste keuze te maken".