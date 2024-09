Jonge Belg maakt promotie naar A-kern van PSV en zit zelfs in de voorselectie van de Rode Duivels

De jonge linkspoot verruilde op zijn achtste de jeugdopleiding van Antwerp voor die van PSV. In de laatste drie competitiewedstrijden stond Dams zelfs negentig minuten op het veld, en vorige week maakte hij zijn debuut in de Champions League tegen Juventus.

De directeur voetbalzaken van PSV, Earnest Stewart, benadrukt dat Dams het schoolvoorbeeld is van de succesvolle jeugdopleiding van de club. Dams zelf kijkt vol vertrouwen naar de toekomst en is vastbesloten om verder door te groeien binnen de club en prijzen te winnen.

De toevoeging aan de A-selectie van PSV is niet het enige goede nieuws voor Dams. Eerder deze week werd bekend dat hij ook deel uitmaakt van de voorlopige selectie van de Rode Duivels.

De 20-jarige Belg heeft volgens Transfermarkt een waarde van 350.000 euro. Zijn contract loopt nog tot 2025 bij PSV.

De leider in de Eredivisie speelt morgen een uitwedstrijd tegen het Willem II van Peter Maes. De Eindhovenaars hebben tot nu toe het maximum van de punten.

