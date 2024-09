Toptalent van KRC Genk kon naar Europese topclubs maar koos voor verlengd verblijf in Limburg: "Geen stappen overslaan"

Bij KRC Genk loopt er heel wat talent rond, zowel in de A-kern als bij Jong Genk. Konstantinos Karetsas werkte zich onlangs op tot een belangrijke speler bij Genk, terwijl er nog heel wat spelers in de wachtrij staan. Een daarvan is Robin Mirisola.

De afgelopen jaren kon KRC Genk heel wat talenten doorsturen naar grotere Europese clubs. De club staat erom bekend steeds erg grote talenten op te leiden.

Ook nu lopen er een heleboel spelers met veel potentieel rond bij Genk. Een naam die er dit seizoen bovenuit steekt is die van Robin Mirisola.

Hij kon bij Jong Genk al veel indruk maken. In vijf wedstrijden was hij goed voor vier doelpunten en één assist. Daarmee staat hij tweede in de topschutterstand. "Ik wil mij persoonlijk verbeteren en zorgen dat we met Jong Genk in de Challenger Pro League blijven en de beste belofteploeg worden. Hoog eindigen in de topschutterstand is een bijzaak, maar als ik veel scoor, zullen we ook meer punten halen. Vijftien goals is een mooi streefdoel", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Bij Racing Genk geloven ze in hem, waardoor hij besloot om zijn contract te verlengen bij de Limburgers. "Mijn contract is verlengd tot 2027 waardoor ik een stap dichter ben bij mijn doel en dat is de A-ploeg. Er was interesse van Juventus, Marseille en Lille, maar ik ben blij dat ik mij in mijn vertrouwde omgeving kan ontwikkelen en geen stappen oversla."

"Een volgende stap is om regelmaat te krijgen in mijn prestaties zodat ik op de radar kom van de coach van de A-ploeg speel en kan meetrainen met de eerste ploeg om daar mijn niveau nog op te krikken", besluit hij.