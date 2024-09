🎥 Julien Duranville... hongerig als een wolf: eerste minuten herinneren fans er weer aan wat hij kan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Julien Duranville kwam aan het einde van de wedstrijd in actie voor Dortmund. Hij herinnerde de supporters aan de snelheid van zijn versnelling.

Nuri Sahin had beloofd dat Julien Duranville snel spelminuten zou krijgen bij Dortmund. De nieuwe coach van BVB heeft woord gehouden door de Rode Duivel in te brengen voor het laatste halfuur van de wedstrijd tegen Bochum. Daarmee overtreft Duranville nu al zijn totaal van vorig seizoen.

De Duranville-raket vertrekt opnieuw

Duranville is zo'n speler die een trilling door het stadion veroorzaakt telkens wanneer hij de bal aanraakt. Vanavond had hij zelfs de bal niet nodig om al over hem te praten.

Toen hij de geblesseerde Jamie Gittens verving, had Dortmund de overhand tegen Bochum: Borussia had zojuist gelijk gemaakt na slechts 20 minuten, ondanks een 0-2 achterstand.

Nadat BVB de leiding had genomen, viel Duranville op met een supersonische sprint om de actie van Karim Adeyemi aan de linkerkant te ondersteunen. Een monumentale inspanning die de verdediging mobiliseerde en ruimte opende voor Serhou Guirassy, die de 4-2 scoorde met medeplichtigheid van de keeper.

Dortmund heeft uiteindelijk de wedstrijd volledig weten te keren om een nieuwe knotsgekke wedstrijd af te sluiten in het Signal Induna Park. Voor de kraker van morgen tussen Bayern München en Bayer Leverkusen neemt BVB een punt voorsprong op de regerend kampioen en nadert het de Beierse ploeg tot op twee punten.