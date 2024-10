Na zes jaar nog eens een Wasico en dus staan de verwachtingen hooggespannen: "Mijn vader speelde bij Beveren én Lokeren, dus ..."

Sporting Lokeren-Temse staat na zes speeldagen met twee puntjes op de voorlaatste plaats. Toch waren de supporters na de wedstrijd zeker niet ontevreden. Ze vuurden hun fanions ook nog eens extra aan, want volgende week is er een derby tegen Beveren.

De laatste keer dat Beveren en Lokeren nog eens tegen elkaar de Derby van het Waasland speelden was alweer op 22 december 2018. Beveren haalde het toen op de Freethiel met 2-1, met doelpunten van Ampomah en Forte. Terki deed wat terug voor Sporting Lokeren.

Dat seizoen degradeerde Lokeren uit de Jupiler Pro League, enkele jaren later volgde nog slechter nieuws. Ondertussen zit Lokeren-Temse alweer op het tweede niveau, waar ondertussen ook Beveren al enkele jaren aan het kamperen is.

Na zes jaar nog eens een Wasico

Uit het seizoen 2018-2019 speelt er momenteel niemand meer bij een van beide ploegen. Toch blijft de derby leven. De Wasico zoals sommigen hem noemen? Die zal zijn impact hebben, zoveel is duidelijk. "Der derby is belangrijk voor de supporters, dus dan moeten we vol voor de drie punten gaan", aldus Gil Van Moerzeke.

"Of we nu gelanceerd zijn? Ik hoop het, maar we gaan het moeten zien. Volgende week is er opnieuw een heel belangrijke wedstrijd", gaf ook Samuel Ntamack aan.

Ook coach Hans Cornelis gelooft er nog in: "De match tegen Deinze moet ons een boost geven voor de volgende wedstrijden." Voor (de familie van) Indy Boonen tenslotte wordt het een speciale wedstrijd: "Ik kijk enorm uit naar die match. Mijn vader speelde zowel bij Beveren als Lokeren. Binnen onze familie is het dus een heel belangrijke wedstrijd."