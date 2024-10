Atoombom in het wereldvoetbal! Europees Hof doet uitspraak over transfersysteem

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Europees Hof van Justitie heeft in een baanbrekend arrest geoordeeld dat het huidige transfersysteem in het voetbal mogelijk in strijd is met het Europees recht. De regels rond transfers schenden volgens het Hof het vrij verkeer van personen en de eerlijke concurrentie.

Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor het huidige systeem, dat in essentie neerkomt op een handel in arbeidscontracten binnen de sportwereld. De zaak waar het Hof over oordeelde betrof de Franse oud-profvoetballer Lassana Diarra.

In 2014 verbrak hij zijn contract met Lokomotiv Moskou, waarop de club en de FIFA hem bestraften met boetes en een speelverbod. Volgens het Europees Hof is deze aanpak echter in strijd met de Europese regels rond het vrije verkeer van personen en eerlijke concurrentie. Dit kan het einde betekenen van de strikte controle die clubs en voetbalbonden uitoefenen op spelerscontracten.

Advocaat Sven Demeulemeester legt in De Tijd uit dat spelers door deze uitspraak bijna vrij spel krijgen om hun contract te ontbinden. In landen zoals België kunnen spelers bijvoorbeeld een beroep doen op de wet van '78, die het mogelijk maakt om een contract tegen een gelimiteerde vergoeding te verbreken. De sancties die FIFA voorheen oplegde om dit tegen te gaan, verliezen hierdoor hun kracht.

De zaak van Diarra, die begon in 2014, eindigde in een lang juridisch proces dat leidde tot deze uitspraak. Diarra had na het verbreken van zijn contract geprobeerd een nieuwe club te vinden, waaronder Sporting Charleroi, maar door de opgelegde sancties van de FIFA ging die deal niet door.

Zijn advocaten voerden aan dat de boetes en speelverboden in strijd waren met het Europese recht, en de Belgische rechtbank verwees de zaak naar het Europees Hof, dat nu oordeelde in het voordeel van Diarra.