🎥 Hallo Domenico Tedesco? Doelman speelt zich met fantastische redding in de kijker en ziet ook heel opmerkelijk opstootje

Chelsea boekte eerder in de week nog een Europese overwinning tegen AA Gent (4-2), maar in de Premier League kwamen de Blues niet verder dan een gelijkspel tegen Nottingham Forest. En daar had Matz Sels wel het een en ander mee te maken.

Sels keepte een uitstekende wedstrijd op Stamford Bridge. In de extra tijd, met Nottingham Forest teruggebracht tot tien man, redde Sels zijn ploeg met een briljante reflex op een kopbal van Christopher Nkunku. Kort daarna voorkwam hij met een knappe redding ook een doelpunt van Malo Gusto.

Een Belgische muur op Stamford Bridge! ⛔🇧🇪 pic.twitter.com/aC1yJvRejZ — Play Sports (@playsports) October 6, 2024

Het duel kende bovendien een tumultueuze slotfase, waarbij een opstootje tussen de spelers van beide teams uitbrak. Terwijl velen zich mengden in het geduw en getrek, trok Cole Palmer de aandacht door zijn passieve houding. In plaats van mee te doen, zat de sterspeler van Chelsea op de grond en keek hij verveeld toe, op enkele meters van het incident.

Chelsea riskeert mogelijk een boete voor het wangedrag van het team, zo melden verschillende Engelse media. Het was namelijk de tweede keer in korte tijd dat de ploeg van Enzo Maresca zes gele kaarten verzamelde in één wedstrijd.

Ondanks dat de teller een kwartier voor het einde nog maar op één gele kaart stond, liep het uit de hand. Eerder kreeg Chelsea een boete van 25.000 pond, en deze keer zou het bedrag volgens geruchten zeker verdubbeld worden.

Daarnaast wordt er volgens The Guardian gespeculeerd over een mogelijke schorsing voor Nicolas Jackson, die zijn hand in het gezicht van Morato plaatste tijdens de verhitte confrontatie.

Chelsea lijkt, naast het teleurstellende resultaat, nu ook rekening te moeten houden met disciplinaire gevolgen voor het gedrag van de spelers.