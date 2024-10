Blijft Dirk Kuyt aan het roer? Plots opvallende wending bij Beerschot

914

Beerschot startte zijn seizoen met 2 op 30 waarmee het alleen laatste staat in de Jupiler Pro League. Dirk Kuyt zal in ieder geval nog wel even coach blijven.

Vorige week vrijdag kon Beerschot zijn tweede punt van het seizoen pakken op Westerlo. Ook wel een heel belangrijk punt voor coach Dirk Kuyt. Na de tegenvallende seizoensstart werd hij door enkele bestuursleden in vraag gesteld. Op maandag zou de raad van bestuur normaal gezien samenzitten. De positie van Dirk Kuyt was daarbij een belangrijk punt op de agenda. Maar plots volgde er een opvallende wending. Volgens Het Nieuwsblad werd de bijeenkomst voor onbepaalde duur uitgesteld. De Saudische bestuurders zouden ook niet meteen van plan zijn geweest om Kuyt te ontslaan. Zo blijft de Nederlandse coach in ieder geval nog even coach van Beerschot. Na de interlandbreak nemen de Kielse Ratten het thuis op tegen Anderlecht, met Dirk Kuyt dus. Wanneer de bijeenkomst wel door zal gaan, is nog niet geweten.