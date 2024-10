"Een sterke ploeg, nog altijd bij de besten": bondscoach van Italië is op zijn hoede voor de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

België neemt het donderdag op tegen Italië in de Nations League. De Italiaanse coach Luciano Spalletti heeft vooruitgeblikt op de wedstrijd.

Italië heeft geleden op het EK en wil zich nu herpakken in de Nations League. De Squadra Azzura heeft 6 punten behaald in 2 wedstrijden, na overwinningen tegen Frankrijk en Israël.

De Italianen leiden in hun groep en zijn van plan om door te gaan met winnen. Ze verwachten een lastige wedstrijd tegen België, dat momenteel echter een moeilijke periode doormaakt.

De bondscoach van Italië, Luciano Spalletti, blikte op zijn persconferentie al even vooruit op het duel. "België is een mooie test, een sterk team, een van de besten in het opbouwen van het spel vanuit de verdediging", verklaarde hij.

Ondanks dat België verschillende zeer belangrijke spelers mist, waaronder de twee sterren, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, weet Spalletti dat de Rode Duivels middelen hebben.

"België blijft een mooi team dat mooi voetbal brengt", ging hij verder. "Het kan lastig worden." Bij een overwinning donderdag tegen de Rode Duivels en winst tegen Israël op 14 oktober zal Italië zich kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League.