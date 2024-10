SPORT kondigt definitieve (!) rentree van verloren zoon aan: 'Barcelona wil terugkeer naar Camp Nou vieren met contract voor absolute superster'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FC Barcelona speelt vanaf volgend seizoen in het volledig gerenoveerde Camp Nou. Joan Laporta wil het nieuwe hoofdstuk vieren met de komst van een superster. Staat er een grootse terugkeer op het programma?

FC Barcelona werkt sinds vorig seizoen de thuiswedstrijden af in het Estadi Olímpic Lluís Companys. De reden: Camp Nou - of tegenwoordig moeten we zeggen: het Spotify Camp Nou - wordt opgeknapt.

De Catalanen willen vanaf volgend seizoen terugkeren naar hun heilige grond. En dat nieuwe hoofdstuk wil Joan Laporta laten samenvallen met de terugkeer van één van de voormalige sterren van Barça.

© Photonews

SPORT weet dat Barcelona aan de terugkeer van Neymar werkt. De Goddelijke Kanarie speelde tussen 2013 en 2017 al bij de Blaugrana, maar vertrok er (met slaande deuren) naar PSG. De meningsverschillen (en rechtszaak) zijn inmiddels dood en begraven.

Neymar ligt momenteel onder contract bij Al Hilal SFC, maar de Braziliaan zit in zijn laatste contractjaar. Vanaf januari is Neymar vrij om met geïnteresseerde clubs te praten én een contract te tekenen.

Keert Neymar door de grote poort terug naar FC Barcelona?

Een verlengd verblijf in Saoedi-Arabië is geen optie. Al Hilal betaalde de voorbije tijd enorme bedragen voor Neymar, maar de Braziliaan lag het voorbije jaar in de lappenmand met een knieblessure. Sinds vorige week heeft hij de groepstrainingen hervat.