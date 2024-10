Juventus stuurt zijn sportdirecteur naar Rome om vier Rode Duivels te scouten tijdens Italië - België!

De sportdirecteur van Juventus zal vanavond in het Olympisch Stadion van Rome zijn. Vier Rode Duivels zullen bijzonder in de gaten gehouden worden tijdens de wedstrijd tussen Italië en België.

Binnen onze grenzen ontketent deze ontmoeting in de Nations League tussen de Squadra Azzurra en de Rode Duivels geen passie. Vanwege recente prestaties zijn de verwachtingen rond de prestatie van België zeer laag.

Zowel hier als in andere landen hebben verschillende spelers zelfs de uitnodiging van hun coach afgeslagen, om zich liever te concentreren op hun vorm en terugkeer naar hun beste niveau.

Hoewel de wedstrijd van vanavond dus niet het grootste sportieve belang heeft, kan het toch beslissend zijn voor de carrière van sommigen. Want voor scouts, recruiters, zijn alle wedstrijden belangrijk. Het is dus mogelijk om jezelf in de schijnwerpers te zetten tijdens deze interlandpauze om misschien een transfer te krijgen deze winter, of aan het einde van het seizoen.

Juventus zal zeer attent zijn op de prestaties van de Duivels in Italië

Vooral omdat een belangrijk persoon vanavond in de tribunes van het Olympisch Stadion in Rome zal zijn en bijzonder alert zal zijn. Namelijk Cristiano Giuntoli, de sportdirecteur van Juventus.

Volgens bronnen van de Gazzetta dello Sport zal de voormalige verdediger, werkzaam bij Juventus sinds het begin van het seizoen 2023-2024, nauwlettend vier Rode Duivels volgen.

Inderdaad, de Oude Dame wil de kwaliteiten van Loïs Openda, Dodi Lukebakio, Wout Faes en... Zeno Debast van dichterbij bekijken, die echter slechts enkele maanden geleden zijn transfer naar Sporting Portugal heeft afgerond. Voor deze vier mannen kan een sterke prestatie vanavond, in het beste geval, een aanbod op hun tafel betekenen in de komende weken.