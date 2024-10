Imke Courtois haar glazen bol had gelijk over David Hubert, maar toch... "Het zou zelfs ridicuul geweest zijn"

Imke Courtois voorspelde twee weken geleden in De Zondag dat David Hubert zou aanblijven als hoofdcoach van Anderlecht als hij drie keer zou winnen. Twee keer bleek al voldoende.

Courtois wist dat ze bij Anderlecht gevoelig zouden zijn aan de resultaten en het verbeterde spel. Maar toch waarschuwde ze toen al voor de risico's die eraan verbonden zijn.

Intussen heeft Anderlecht inderdaad David Hubert bevestigt als coach. Hij lag vooral in de weegschaal met de Brit Ryan Mason, die door Jan Vertonghen werd aangebracht. Maar dan ging het verhaaltje van 'we willen Hubert niet verbranden' niet meer op.

“Het zou nu, in de afweging met de Engelse kandidaat Ryan Mason, die de Belgische competitie niet kent en nog jonger en minder ervaren is dan Hubert, zelfs ridicuul zijn niét te kiezen voor Hubert", aldus Imke Courtois vandaag in De Zondag.

"Waarbij de eerdere argumenten dat men Hubert niet wilde ‘verbranden' al even ridicuul waren. Al blijf ik erbij dat, al maakte Hubert zo'n goeie indruk, er risico aan is als de verwachtingen te hoog blijken. Omdat de spelersgroep nog steeds de kwaliteit mist voor titelambities."

De mening van de fans gaf duidelijk de doorslag bij voorzitter Wouter Vandenhaute. Hubert kon de laatste twijfels wegnemen tijdens een gedreven presentatie.