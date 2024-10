Zeer leuk nieuws voor Lawrence Visser, Cristiano Ronaldo zal moeten oppassen

Goed nieuws voor scheidsrechter Lawrence Visser. De Belgische ref mag dinsdag het Nations League-duel tussen Schotland en Portugal fluiten.

Een primeur voor Lawrence Visser: de Belgische scheidsrechter mag zijn eerste wedstrijd in de hoogste divisie van de Nations League fluiten op dinsdag.

Eerder was Visser al actief in drie wedstrijden van League B en twee van League C in de Nations League. Ook in de Champions League en tijdens kwalificatiewedstrijden van het EK en het WK mocht hij al fluiten.

Dinsdag reist hij met een Belgische groep scheidsrechters naar Schotland voor de wedstrijd tegen Portugal. Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen zullen zijn assistenten zijn die avond.

Simon Bourdeaud’hui is vierde ref van dienst terwijl Bram Van Driessche VAR zal zijn. Hij wordt uiteindelijk nog geholpen door Jan Boterberg. Zo zal dus ook Cristiano Ronaldo kennismaken met Visser en co.