'Niet Jesper Fredberg, maar deze Anderlecht-bestuurder besliste om Hubert aan te houden én ging dat ook zelf vertellen in de kleedkamer'

David Hubert is na enkele weken als tijdelijke coach aangesteld als T1 van RSC Anderlecht. Nochtans leek paars-wit voor Ryan Mason te kiezen. Tot Wouter Vandenhaute er anders over besliste...

RSC Anderlecht had een akkoord met Ryan Mason, terwijl ook Tottenham Hotspur het plan had om de T2 te laten vertrekken uit Londen. Toch maakte paars-wit in de laatste uren voor de handtekening een bocht en werd David Hubert aangesteld.

Het Laatste Nieuws weet dat Wouter Vandenhaute de beslissing om Hubert aan te stellen heeft gemaakt. De voorzitter deed dat nadat hij lucht kreeg van de reacties bij de fans.

© photonews

De paars-witte aanhang begreep de keuze voor Mason niet, terwijl Hubert - die tijdens zijn interimperiode heeft bewezen dat hij voor een ommekeer kan zorgen - werd afgewimpeld wegens 'te jong'.

Vandenhaute - de voorzitter is een pak gevoeliger voor de mening van de fans dan hij zelf zal willen toegeven - besliste daarop om Fredberg niet langer te volgen. De knoop was doorgehakt.

Naamkaartje

Het was de voorzitter zelf die vervolgens de Raad van Bestuur op de hoogte bracht én naar de kleedkamer trok om de spelersgroep in te lichten. Zou de 'niet-uitvoerend' al van zijn naamkaartje zijn geschrapt?