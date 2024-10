Openlijke vraagtekens bij Koen Casteels na doelpunt van Frankrijk

De Rode Duivels speelden een aardige partij in de Nations League tegen Frankrijk. Toch werd er met 1-2 verloren.

De Rode Duivels hebben een goede reactie getoond tegen Frankrijk, na het debacle van Italië. Al leverde dat wel geen punten op, zo zag ook Justine Odeurs.

“De Belgische fans hebben waar gekregen voor hun geld. Dat mocht ook wel na die dramatische eerste helft tegen Italië. Iedereen hoopte op een reactie, en die kregen we ook te zien”, vertelt ze in Het Belang van Limburg.

Odeurs was verrast door de sterkte van de Rode Duivels. Bovendien werd het tactische plan van Domenico Tedesco dit keer wel goed uitgevoerd.

“Ze speelden met lef, vol overgave en brachten leuk en aanvallend voetbal. Dit is het soort voetbal dat we allemaal willen zien van onze nationale ploeg. Op deze manier kunnen we ook resultaten neerzetten tegen de sterkere landen.”

Al waren er natuurlijk weer foutjes die ons heel erg zuur opbraken. De gemiste strafschop van Youri Tielemans, de vreemde handsbal van Wout Faes, maar ook de tweede tegengoal die de Fransen scoorden.

“De 1-2 zou ik geen fout noemen van Casteels, maar je kan er ook niet omheen dat hij daar beter had kunnen doen. Dat was een bal die hij nog had moeten kunnen wegslaan”, is zij heel duidelijk.

Wesley Sonck had precies dezelfde boodschap in de Tafel van Gert. Hij maakte er zelfs wat meer van. Thibaut Courtois zou die bal zeker gepakt hebben, zo vertelde de analist. Volgens hem moeten we veel chauvinistischer zijn, zeker als je met Courtois één van de beste doelmannen ter wereld in de rangen hebt.