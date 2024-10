Voormalige Rode Duivel doet er alles aan om zijn comeback te maken: situatie is precair voor 29-jarige aanvaller

Onder de kleuren van Las Palmas bevindt Adnan Januzaj zich op de laatste plaats van de Spaanse competitie. De voormalige Rode Duivel lijkt echter weer in vorm te komen, na een zeer serieuze zomer om verloren tijd in te halen.

De meest toegewijde volgers van de Spaanse competitie hebben het genoegen gehad om de naam van een speler boordevol talent te zien opduiken, maar compleet verloren in de afgelopen jaren: Adnan Januzaj.

Vandaag speelt hij voor Las Palmas, de rode lantaarndrager van de Liga, en uitgeleend door FC Sevilla, is de voormalige Rode Duivel terug in actie gekomen. Vlak voor de internationale pauze en bij zijn eerste basisplaats van het seizoen gaf hij een beslissende assist tegen Villarreal aan de voormalige doelpuntenmaker uitgeleend aan Anderlecht, Fabio Silva.

Op 29-jarige leeftijd heeft de rechtervleugelspeler deelgenomen aan vier wedstrijden sinds het begin van het seizoen 2024-2025. Dat is niet enorm, maar het is al veel beter dan de afgelopen seizoenen.

En wat als het beste nog moet komen voor Adnan Januzaj?

Met de kans om nog steeds te spelen in een grote competitie, wil Adnan Januzaj zijn vorm hervinden om zijn carrière op een veel betere manier af te sluiten. En daarvoor heeft Januzaj, die niet altijd de meest serieuze was in zijn gedrag buiten het voetbal, een andere aanpak gekozen.

Volgens het Nieuwsblad heeft Adnan Januzaj een zeer intensieve individuele voorbereiding gevolgd tijdens de zomer, waardoor hij tot wel zeven kilo lichaamsvet heeft verloren. Met een aflopend contract in juni 2026 bij Sevilla, moet de voormalige Duivel zich bewijzen tot het einde van het seizoen als hij in een G5-club wil blijven.

Want iedereen weet dat het ingaan van het laatste jaar van een contract nooit goed is, vooral wanneer je niet echt bovenaan staat op de shortlist van verschillende Europese clubs op zoek naar een rechtervleugelspeler...