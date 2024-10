Zelfs geen maaltijden meer: KBVB voert bezuinigen door die vooral jeugdploegen treffen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voert een reeks bezuinigingen door om de financiële verliezen te beperken. Een groot deel van deze besparingen treft de jeugdelftallen, van de U15 tot de U21.

Deze herstructurering is een reactie op de verslechterde financiële situatie van de bond, die in 2023 een verlies van 11,9 miljoen euro leed, weet LDH. Om kosten te besparen, worden de stafstructuren bij de jeugdteams ingekrompen en wordt meer gewerkt met parttime trainers en gecombineerde functies.

Een voorbeeld van deze herstructurering is Jonathan Alves, de nieuwe coach van de U19, die tevens assistent-trainer is bij de U16. Hetzelfde geldt voor David Penneman, die de U18 leidt en tegelijkertijd betrokken is bij de U16. Ook Bob Browaeys, een ervaren coach, heeft de verantwoordelijkheid voor de U17 op zich genomen.

De RBFA overwoog zelfs om de U15-selectie te schrappen om nog meer kosten te besparen, maar deze beslissing werd uiteindelijk teruggedraaid. Alexis Bradfer werd aangesteld als coach van de U15 en combineert deze rol met het trainerschap van andere jeugdteams.

De bezuinigingen hebben niet alleen betrekking op de trainers, maar ook op het algemene beheer van de jeugdploegen. Zo wordt het aantal buitenlandse trainingskampen beperkt en worden teams verplaatst naar goedkopere locaties zoals Nivelles of Waver, in plaats van het dure Tubize. Daarnaast wordt er strenger toegezien op het gebruik van sport- en medisch materiaal om kosten te drukken.

Het besparen op kleine zaken leidt soms tot verrassende situaties. Zo is er een geval gemeld waarbij jonge spelers zonder maaltijd naar huis gingen na een wedstrijd, terwijl er normaal een maaltijd voor hen zou zijn voorzien. Ook overweegt men in sommige gevallen sandwiches mee te nemen om extra kosten te vermijden. Deze verhalen illustreren hoe ver de bond moet gaan om de financiële problemen te beheersen.