Belgische beloften weten wie hun tegenstander wordt in 'wedstrijd van de laatste kans': het wordt een stevige kluif

De Belgische beloften nemen het in november op tegen Tsjechië in de barrages voor het EK U21 van 2025. Deze play-offs beslissen over de drie laatste tickets voor het toernooi.

De loting voor de barrages vond plaats zonder reekshoofden, wat betekent dat elk team een uitdagende tegenstander kon treffen. Onder leiding van bondscoach Gill Swerts eindigden de jonge Duivels als tweede in hun kwalificatiegroep, met negentien punten. Ze moesten Spanje, dat met maar liefst 28 punten de groep domineerde, ruim voor zich laten. Terwijl de groepswinnaars en de drie beste nummers twee zich rechtstreeks plaatsten, moeten de Belgen nu hun EK-droom via de barrages proberen veilig te stellen. Tsjechië, de tegenstander van België, eindigde in hun groep als tweede achter Denemarken. Het wordt een cruciale tweeluik voor beide teams. Naast dit duel zullen Finland en Noorwegen het tegen elkaar opnemen in een Scandinavische strijd, terwijl Georgië en Kroatië strijden om een EK-ticket. De drie winnaars van deze barrageduels plaatsen zich voor het EK U21 van 2025. Voor België is het een kans om alsnog deel te nemen aan het toernooi, maar de confrontatie met Tsjechië belooft allesbehalve gemakkelijk te worden.