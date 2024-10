Union maakt enorme stap ten opzichte van vorig seizoen: winstcijfers zijn indrukwekkend

Union, de bekerwinnaar van vorig seizoen, heeft een indrukwekkend financieel resultaat behaald. De Brusselse club sloot het seizoen af met een winst van 17,4 miljoen euro, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 2,6 miljoen euro winst in het seizoen 2022-2023.

Die winst is echter nog onderhevig aan belastingen. Union wist meer dan 68 miljoen euro aan inkomsten te genereren, terwijl de totale loonmassa ruim 23 miljoen bedroeg, wat relatief laag is in vergelijking met andere topclubs.

De bescheiden spelerssalarissen en het interessante premiesysteem blijven een belangrijk onderdeel van Union's beleid. "Het grootste deel van de winst komt voort uit premies van de UEFA voor prestaties in Europese competities en uitgaande transfers", verklaarde CEO Philippe Bormans bij Het Nieuwsblad.

Hij benadrukte daarnaast het belang van een nieuw stadion voor de club om op lange termijn een stabiele inkomstenstroom te garanderen.

Ondanks het succes op het veld en financieel, benadrukt Union dat investeringen in de toekomst noodzakelijk blijven. Het bouwen van een nieuw stadion is volgens Bormans cruciaal om de club naar een hoger niveau te tillen en competitief te blijven in het Belgische voetbal.

Tot slot werd ook bekendgemaakt dat de club zo’n 2,5 miljoen euro aan makelaars en tussenpersonen heeft uitgekeerd. De cijfers tonen de groeiende ambitie van de club en haar vermogen om mee te doen aan de top van het Belgische voetbal.