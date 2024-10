Wauw! Barcelona kondigt samenwerking aan met nu al legendarische rockband

FC Barcelona zal tijdens de aankomende Clásico tegen Real Madrid op 26 oktober het logo van Coldplay op hun shirts dragen. De club deelde op sociale media een foto van de bandleden met het shirt in hun handen, waarmee de samenwerking wordt aangekondigd.

Dit is een vervolg op een trend die is ontstaan sinds de club Spotify als shirtsponsor heeft, waarbij ze al eerder met andere artiesten zoals Drake en The Rolling Stones samenwerkten voor dit soort evenementen.

De band reageerde enthousiast op de samenwerking en gaf aan het een enorme eer te vinden om op het shirt van Barcelona te prijken. Ze benadrukten hun speciale band met de stad en de club en wezen op hun ondersteuning voor UNHCR.

Het logo dat op het shirt komt, is geïnspireerd op het tiende album van Coldplay, "Moon Music", dat op 4 oktober is uitgebracht. Het logo is creatief vormgegeven met maantjes die de letters van de band vormen.

Dit album bevat samenwerkingen met diverse artiesten, waaronder Little Simz en Burna Boy, en voegt een extra laag van betekenis toe aan de shirtsponsoring.

Het shirt met het Coldplay-logo zal niet alleen door het mannenteam gedragen worden tijdens de Clásico, maar ook door het vrouwenelftal van Barcelona in hun wedstrijd tegen Eibar een paar dagen later. Deze unieke samenwerking benadrukt de crossover tussen sport en muziek.