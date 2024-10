🎥 Was dit nu al de slechtste penalty van het seizoen in België? Aanloop was hilarisch om zien



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Seraing heeft met 0-1 gewonnen van Lokeren. Niet zonder onnodige schrik op te wekken in de laatste minuten. Lokeren-Temse 0-1 Seraing Herbeleef Seraing heeft tot het einde gezweet om zijn eerste overwinning van het seizoen binnen te halen. In numerieke minderheid voor een helft, hebben de Météallos de bal nauwelijks gezien in de tweede helft. Pape Moussa Fall kreeg de kans om zijn teamgenoten wat meer gemoedsrust te schenken met een strafschop vijf minuten voor tijd. Maar hij zag zijn schot gestopt door de lokale doelman. De Simone Zaza van Seraing? In dit soort situaties is het vooral belangrijk om de doelman te feliciteren. Maar bij het herbekijken van de beelden, zal Mbaye Leye zich zeker afvragen wat er in het hoofd van zijn aanvaller omging. Want tussen het begin van zijn aanloop en de trap, nam de 20-jarige Senegalees acht seconden in beslag. Een eeuwigheid waarin hij kleine pasjes maakte om de keeper niet te lezen, waardoor Daknam hem kon destabiliseren. FT | Ondanks deze verschrikkelijke penalty, behaalt RFC Seraing EINDELIJK zijn 1️⃣ste overwinning van het seizoen! ?⚫ #LOKSER pic.twitter.com/fH3AFc3Lw5 — DAZN België (@DAZN_BEFR) 20 oktober 2024 De scène doet denken aan de Italiaan Simone Zaza op het EK 2016. Maar waar de aanvaller van de Squadra zijn strafschop de tribune in schoot, stuurde Pape Fall een veel te zachte bal die gemakkelijk gestopt werd. De overwinning was echter binnen.



