"Nieuws gekregen van twee vertegenwoordigers": Spelers van SK Deinze weten nog altijd niet wie club overnam

KMSK Deinze kende een heel moeilijke periode. De club leek failliet, maar in extremis kwam er toch een reddende overname.

Het gaat KMSK Deinze opnieuw voor de wind. De club leek een vogel voor de kat en op een faillissement af te stevenen, tot er plots toch een overnemer bleek te zijn.

Dit weekend werd met 1-0 gewonnen van Jong Genk. Doelpuntenmaker Guillaume De Schryver laat aan Het Nieuwsblad weten dat hij heel opgelucht is met de nieuwe situatie.

De club is overgenomen door een Europese investeringsgroep, maar de overdracht van de aandelen van ACA Football Partners is nog bezig. Niemand weet wie de nieuwe eigenaars zijn.

“We kregen vorige week de garantie dat de club gered is”, zegt De Schryver. “We kregen dit te horen van twee vertegenwoordigers van de nieuwe eigenaars. Zij hebben zich niet expliciet voorgesteld omdat de naam van de nieuwe investeringsgroep nog niet bekend mocht worden gemaakt.”

Het waren heel moeilijke tijden voor alle spelers. “Ik dacht ook dat KMSK Deinze ten dode was opgeschreven. Er gebeurden veel zaken binnen de club die weinig goeds voorspelden. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. De opluchting is groot. We kunnen opnieuw enkel met het sportieve aspect bezig zijn.”