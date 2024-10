Handen vol geld: Ten Hag afgelopen zomer ontslaan was veel goedkoper geweest

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Erik ten Hag is vandaag ontslagen door Manchester United. Daarvoor moet de Engelse club stevig in de buidel tasten.

Erik ten Hag is niet langer trainer van Manchester United. Dat maakte de club uit de Premier League vandaag bekend. Voorlopig neemt Ruud van Nistelrooij over.

Sportief liep het al een tijdje niet meer en dus moesten de nodige conclusies getrokken worden. Al kosten die de club wel handen vol geld.

Richard Martin van GOAL weet te melden dat Man United maar liefst 17,5 miljoen pond, ongeveer 21 miljoen euro, met betalen om Ten Hag te ontslaan. Dat is een zware financiële last voor een club die al onder druk staat.

Dat bedrag is hoog, omdat Ten Hag nog maar onlangs zijn overeenkomst verlengde. Als de club de Nederlander deze zomer had ontslagen, dan kostte dat hen 10 miljoen pond, of om en bij de 12 miljoen euro.

De beslissing die de club nu neemt blijkt dus een hele dure te zijn. Nochtans kwam de club dat eerder al tegen met voorgangers als Ole Gunnar Solskjær en José Mourinho.

Als opvolgers wordt op dit moment vooral Xavi Hernandez genoemd, maar ook Edin Terzic en Ruben Amorim worden genoemd.