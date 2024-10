Toch wel vrij ongepast zelfvertrouwen bij Anderlecht-speler: "Ik snapte niet helemaal waarom ik vervangen werd"

We vinden Théo Leoni allemaal een toffe vent om mee te praten, maar hij moet mogelijk ook eens aan zelfreflectie doen. De middenvelder vond van zichzelf dat hij een goeie match speelde tegen Club Brugge.

Het middenveld van Anderlecht werd gewoon overlopen door Club. Leoni vond het echter allemaal niet zo dramatisch. "Het seizoen is nog lang en die 90 minuten die we in Jan Breydel gespeeld hebben waren niet representatief", vond hij.

Nochtans haalde David Hubert al snel in de tweede helft zowel Leoni als Verschaeren naar de kant omdat ze werden gedomineerd. "Ik was ontgoocheld dat ik gewisseld werd ja", aldus de Neerpede-boy. "Ik vond van mezelf dat ik goed in de wedstrijd zat en dat ik mijn duels won. Ik pakte er zelfs een gele kaart voor."

"Ik snapte dus niet helemaal waarom ik naar de kant moest. Misschien had het iets te maken met mijn gele karton of was het een tactische keuze. Ik moet het er nog over hebben met de trainer”, zei Leoni. De kans is groot dat die een heel andere uitleg geeft.

Maar Leoni maakte zich dus geen zorgen na 90 minuten gedomineerd te zijn door de aartsrivaal. "Vorig jaar kwamen we hier ook winnen en uiteindelijk werd Brugge kampioen. Het beste voorbeeld is overigens Club Brugge."

"We kunnen zeggen dat ze vorig jaar in de reguliere competitie ondermaats presteerden. Maar uiteindelijk winnen ze in de play-offs wel het kampioenschap. Wat onthouden de mensen? Juist, enkel de titel die uiteindelijk naar Brugge ging."