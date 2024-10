Pep Guardiola komt met blessure-update over Kevin De Bruyne: "Als deze kerel niet snel terugkeert..."

Kevin De Bruyne is nog steeds aan het herstellen van de blessure die hij opliep tegen Inter Milan in de Champions League. Pep Guardiola hoopt dat hij er snel weer bij is.

Kevin De Bruyne heeft al sinds 18 september niet meer gespeeld. De Rode Duivel kampt met een zeer lastige blessure en er komt maar weinig positief nieuws over hem naar buiten.

Pep Guardiola kwam met een belangrijke update. "Hij voelt zich beter, maar nog niet optimaal. Als deze kerel niet snel terugkeert, gaan we het moeilijk krijgen want we kunnen het niet volhouden met slechts veertien of vijftien spelers", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

"Dus we hopen dat al onze geblesseerde spelers er snel opnieuw staan, maar het is wat het is. Hopelijk kan dat na de interlandperiode gebeuren", gaat Guardiola verder.

Erger lijkt nog dat de coach niet eens weet wat er allemaal scheelt bij zijn middenvelder. "Wat er aan de hand is met Kevin? Ik zou het je willen vertellen, ik zou het vooral willen weten, maar ik weet het niet."

"Hij voelt zich goed genoeg om te trainen, maar niet om het niveau te halen dat we nodig hebben voor de competitie. Als hij tegen een bal of zoiets trapt, heeft hij nog steeds pijn. Kevin moet zich goed voelen om het enorme talent dat hij heeft tot tonen", besluit de coach.